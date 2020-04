Campionato belga verso la chiusura: titolo assegnato alla capolista Club Brugge

Sarebbe la prima competizione europea a fare questo passo, ritenuto da molti inevitabile. Si attende la ratifica il 15 aprile. E potrebbe valere come precedente

Il campionato belga potrebbe essere il primo a saltare ufficialmente a causa della pandemia di Covid-19. Mentre le principali leghe europee si affannano a rincorrere il calendario che si restringe per provare a mettere una fine “sportiva” alle competizioni mozzate dall’emergenza, la Pro League ha ormai già deciso di chiudere il campionato definitivamente assegnando il titolo in base alla classica, con il Club Brugge in testa al momento dello stop.

E’ più di un’idea quella avanzata all’unanimità oggi dal Consiglio di Amministrazione della lega, che ora dovrà essere approvata dall’Assemblea Generale il 15 aprile.

La classifica parziale dopo 29 giornate (e una giornata ancora da disputare prima dei playoff), vede in testa il Club Brugge a 70 punti, col Gent secondo a 55.