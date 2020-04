A marzo i decessi da Covid nella provincia di Bergamo sono stati 4500 (non gli ufficiali 2060)

L’Eco di Bergamo ha condotto un’indagine sui comuni della provincia insieme ad un’agenzia di ricerca. Morti a centinaia nelle case, senza nemmeno il tampone, pur in presenza dei sintomi del virus

Sono drammatici i dati pubblicati da L’Eco di Bergamo sui decessi nella provincia nel mese di marzo. Son oltre 5400, di cui 4.500 riconducibili al coronavirus. Sei volte rispetto a un anno fa.

Quelli ufficiali, invece, avvenuti negli ospedali, sono solo 2.060. Degli altri non si sa nulla, scrive il quotidiano. Molti sono anziani morti in casa o nelle rsa. Nonostante presentassero i sintomi del virus, per ammissione di medici e infermieri, non sono nemmeno stati sottoposti a tampone per accertarlo. Sul certificato di morte si legge solo «polmonite interstiziale».

Numeri che vengono fuori da un’indagine avviata dal giornale stesso insieme a InTwig, agenzia di ricerca e analisi dati. Un censimento tra i 243 Comuni bergamaschi a cui hanno risposto 91 amministrazioni, per un totale di 607mila abitanti, oltre il 50% della popolazione totale.

Solo a Bergamo, a marzo, sono morte 553 persone di cui solo 201 «ufficiali» Covid.

I dati raccolti, scrive il quotidiano, saranno messi a disposizione di ricercatori e analisti per consentire uno studio approfondito sul caso Bergamo.

“Affinché non si ripeta”