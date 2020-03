Un cestista del Real Madrid positivo, va in quarantena anche la squadra di Zidane

Marca: alla notizia del test positivo, il club ha attuato il protocollo anche alla squadra di calcio. Saltato ovviamente l’allenamento

Un giocatore del Real Madrid di basket è risultato positivo al coronavirus, e il club ha messo in quarantena tutte le squadre, quella di pallacanestro ma anche quella di calcio. Il Real Madrid di Zidane, insomma, è in quarantena, come la Juventus.

Lo scrive Marca, spiegando che il Real ha attivato il protocollo previsto: alla notizia della positività tutti i membri del club, giocatori compresi sono andati d’urgenza a Valdebasas. La squadra di Zidane aveva allenamento alle 11, ed è ovviamente saltato.