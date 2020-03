Fiba ed Eurolega fermano il basket. Resiste solo il calcio

Il basket chiude per coronavirus. La decisione ufficiale è a cascata: prima la FIBA, il governo mondiale della pallacanestro, poi l’Eurolega. Stop a tutte le competizioni internazionali a partire da domani. Il basket è arrivato prima del calcio. La Fifa e l’Uefa ancora – incredibilmente – nicchiano.

La Fiba, si legge nel comunicato, “continuerà a monitorare la situazione quotidianamente per valutare eventuali opzioni di ripresa delle competizioni”.

Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM

