Tommasi: “Non c’entra la volontà dei giocatori, non si deve e non si può giocare”

A 90esimo minuto è intervenuto il presidente dell’Assocalciatori, Tommasi. Oggi pomeriggio l’Aic aveva deciso di scioperare oggi e domani, poi la decisione è rientrata.

Cosa farete se il Consiglio della Figc di martedì non deciderà la sospensione del campionato?

“Il messaggio che il mondo del calcio deve dare è che in questo momento non si può giocare a calcio, toccarsi, avvicinarsi. Lo sciopero che avevamo intenzione di fare era ed è un messaggio diverso. Sembra che non si gioca perché non vogliono i giocatori ma non si deve e non si può. Non per volontà dei calciatori. Deve scegliere chi deve decidere. Mi rendo conto che è un messaggio preoccupante dire che non si può giocare a calcio, ma martedì si veda chi deve prendere la decisione. Tutti dobbiamo fare qualcosa, avere una vita sociale diversa, cambiare il modo di allenarsi, di viaggiare, di stare in una città che non è la tua. Questo è il messaggio. Non ci possiamo permettere di mettere in dubbio le direttive della comunità scientifica”.