Telefonata Putin-Conte, Putin assicura aiuti all’Italia

Il comunicato del Cremlino: fornitura di dispositivi di protezione, disinfezione dei trasporti, attrezzature mediche, esperti per assistenza nelle aree più colpite

Conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno parlato della pandemia di coronavirus. Putin – assicura l’ufficio stampa del Cremlino – ha espresso sostegno all’Italia e ha offerto il proprio aiuto.

“Abbiamo convenuto su una stretta interazione nella lotta contro il coronavirus. In risposta all’appello della parte italiana, il presidente russo ha confermato la volontà di fornire tempestivamente l’assistenza necessaria e ha delineato i suoi parametri specifici”, ha scritto il Cremlino nel suo comunicato.

In particolare, è prevista la fornitura di dispositivi di protezione, complessi mobili basati su KAMAZ per la disinfezione con aerosol dei trasporti e del territorio, attrezzature mediche e di altro tipo, nonché l’invio di squadre di esperti russi per assistenza pratica nelle aree più colpite del paese. Queste consegne saranno effettuate attraverso il Ministero della Difesa che coinvolge gli aerei delle forze aerospaziali della Federazione Russa.