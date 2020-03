Repubblica: in tempo di Covid-19 la messa si celebra dal tetto e i fedeli seguono dal balcone

Ieri – ma era già successo venerdì scorso – hanno celebrato la funzione sul tetto della chiesa. Con tanto di altare e crocefisso tra le antenne paraboliche. Davanti a loro, ai balconi, i fedeli.

Il quotidiano riporta le parole del parroco al microfono:

«Un modo inusuale di celebrare l’Eucarestia ma provvidenzialmente bello. Ci ricorderemo di quello che abbiamo vissuto come segno di amore e desiderio di stare insieme? Me lo auguro, non dobbiamo dimenticare, quando torneremo sorridenti questo ci illuminerà, ci renderà più buoni e più belli».