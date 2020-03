Forte del record dei morti in Lombardia, Gallera vuole fare il sindaco di Milano: «Non mi tiro indietro»

L’assessore al Welfare a Repubblica: «Non penso alla popolarità. Nessuno in Italia o in Europa era preparato a tutto questo. Non è una guerra, ma quasi»

Repubblica intervista l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Ogni giorno, alle 17.30, in diretta social fa il punto della situazione sul territorio regionale. Ha puntato tutto sulla comunicazione, e lo comprendiamo visti i risultati disastrosi della sanità lombarda messa in ginocchio dal coronavirus. La provincia di Bergamo è stata umanamente distrutta, quella di Brescia non se la passa tanto meglio. Eppure l’assessore della regione con il record mondiale di morti per coronavirus ha il coraggio di non tirarsi indietro di fronte a una domanda sull’eventuale candidatura a sindaco di Milano.