Mundo Deportivo: Liverpool si sveglia con 10 contagi di coronavirus e accusa i tifosi dell’Atletico

In Inghilterra, molti indicano già i fan dell’Atlético de Madrid che hanno viaggiato in terre inglesi. Anche i media cittadini gridano contro le autorità che hanno permesso agli spagnoli di viaggiare prima e poi di giocare con il pubblico. “3000 seguaci provengono da Madrid, dove ora giocano a porte chiuse e li lasciano stare a Liverpool, camminando e bevendo nei bar”, ha dichiarato John Ashton, ex direttore della sanità pubblica della città sul quotidiano Liverpool Echo.