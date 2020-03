Mundo Deportivo: il Napoli è in attesa di sapere se e come si farà la trasferta a Barcellona

Dopo le notizie arrivate ieri delle porte chiuse e della sospensione dei voi De Laurentiis attende dalla Uefa e dal Governo ulteriori indicazioni

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, dopo che i funzionari sanitari della Generalitat de Catalunya e i rappresentanti dell’FC Barcelona hanno ufficialmente concordato ieri che Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse, il club di De Laurentiis aspetta ulteriori indicazioni per capire come si svolgerà la trasferta in Spagna, resa ancora più complessa dallo stop ai voli.

Secondo fonti il club presieduto da Aurelio De Laurentiis è in attesa di ricevere istruzioni dal governo italiano e dalla UEFA per definire se e come si trasferisce a Barcellona.