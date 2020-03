La Spagna blocca i voli dall’Italia. Potrebbero sorgere problemi per la trasferta del Napoli

Il divieto entra in vigore da stanotte a mezzanotte. Sono esclusi solo i voli di emergenza, umanitari e medici

Il governo spagnolo ha sospeso tutti i collegamenti aerei da e per l’Italia. Una misura resa necessaria dall’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus che interessa il nostro Paese. Il provvedimento vale dalla mezzanotte dell’11 marzo fino al 25 marzo. Il governo l’ha ufficializzato con un comunicato. Dal divieto, in vigore dalla mezzanotte di oggi, sono esclusi i voli d’emergenza, umanitari e medici. Nessuna esenzione per le squadre di calcio.

Diventa molto complesso a questo punto che il Napoli possa arrivare a Barcellona il 18 marzo per la partita di Champions in programma al Camp Nou.