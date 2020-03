La Formula 1 cancella i Gran Premi del Bahrain e del Vietnam

A causa dell’emergenza coronavirus l’avvio della stagione dovrebbe essere il 5 maggio, ma non è da escludere che si possa partire direttamente a Baku, il prossimo 7 giugno

Cresce la lista delle gare annullate anche in Formula 1 per l’emergenza coronavirus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo l’Australia, saltano anche Bahrain e Vietnam che si sarebbero dovute correre il 22 marzo e il 5 aprile.

La positività di un membro della McLaren avevano già portato la Formula 1 ad annullare il primo GP della stagione, che si sarebbe dovuto correre domenica a Melbourne, oggi è arrivata l’ufficialità per le altre due gare