Il calcio si riconverte per l’emergenza: Coverciano ospiterà le quarantene

Il Real Madrid mette a disposizione il Bernabeu: diventerà un centro l’approvvigionamento e la distribuzione di forniture sanitarie

La Federcalcio ha deciso di mettere a disposizione della Protezione Civile fiorentina il Centro tecnico di Coverciano, nel tentativo di allegerire un po’ le strutture sanitarie. Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Ora non si gioca a calcio, per tornare a farlo vinciamo insieme la partita più importante contro il Coronavirus. Il calcio è migliore di come lo vogliono far apparire”, ha detto in un’intervista a Sky Sport 24.

La Federcalcio, dopo aver già aperto le porte del Centro ad un presidio dei Vigili del Fuoco, ha offerto la disponibilità della “Casa delle Nazionali”, in particolare l’albergo e l’auditorium (ex palestra), per ospitare persone sottoposte a sorveglianza sanitaria e per allestire alcuni posti letto per i pazienti bisognosi di ricovero.

“Il mondo del calcio sta mostrando grande sensibilità e forte senso di responsabilità – ha detto ancora Gravina – Siamo tutti scesi in campo contro l’emergenza, Federazione, Leghe, Club, calciatori e allenatori, raccogliendo fondi e amplificando i messaggi delle autorità governative”.

Dopo lo stadio brasiliano riconvertito a ospedale da campo, si stanno moltiplicando le iniziative in tal senso. Il Real Madrid oggi ha raggiunto un accordo di collaborazione con il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo che permette di utilizzare lo stadio Santiago Bernabeu come centro per l’approvvigionamento e la distribuzione di forniture sanitarie strategiche nella lotta contro la pandemia.