Ekdal racconta il coronavirus: «Il calcio non mi passa nemmeno per la mente»

Lo svedese Ekdal è tra i calciatori risultati positivi al coronavirus. Ha rilasciato un’intervista al giornale svedese Expressen.se, ripresa dal Corriere dello sport. Il calciatore della Sampdoria ha raccontato la sua esperienza di queste settimane e ha rivelato che in questo momento non pensa al calcio.

Non sto davvero pensando al calcio in questo momento. L’unica cosa che conta è tornare a un qualche tipo di normalità, che le persone si sentano meglio e non debbano perdere il lavoro. Quando l’economia va all’inferno e la gente muore, il calcio non mi passa nemmeno per la mente.