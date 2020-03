De Luca: «A me sono chiari i pericoli, al governo non so. L’Italia è il Paese delle mezze misure»

«Se abbiamo deciso che l’obiettivo è contenere il contagio per evitare migliaia di morti, i corpi dello stato devono lavorare a quest’obiettivo»

Nel suo discorso su facebook, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha preso le distanze dai provvedimenti del governo che secondo lui sono troppo blandi.

«Io la penso diversamente dal governo nazionale, le mezze misure non risolvono il problema e finiscono con l’aggravare la condizione di vita dei cittadini. L’Italia si rivela ancora una volta il Paese del mezzo e mezzo, non decidiamo mai di fare una cosa fino in fondo, e il fare finta vediamo poi a cosa ci porterà nella realtà.

Se consentiamo di andare nei parchi, di fare footing, attività sportiva individuale, non possiamo dire rispettate un metro di distanza e poi consentire che restino aperti i parchi e i bar per la movida. Parlo di qualche tempo fa.

L’autocertificazione è una finzione, nella realtà non si controlla niente.

La politica delle mezze misure determina che i cittadini corretti (l’80%) vivono condizioni di vita pesanti che rischiano di essere vanificate da un 20% di incivili.

Rischiamo di fare un calvario di mesi, di danneggiare persone corrette, e non un sacrifico di un mese e stop. Io sono per chiudere tutto e militarizzare l’Italia. Quando si parla di militarizzazione, c’è sempre qualche scienziato che storce il naso. Se abbiamo deciso che l’obiettivo vitale è contenere il contagio per evitare di contare a migliaia i nostri morti, tutti i corpi dello stato devono essere funzionalizzati a quest’obiettivo.

Abbiamo chiesto da tempo l’intervento delle forze armate per il controllo del territorio. Abbiamo ottenuto un primo risultato, 100 unità, ma non servirà a molto per la dimensione del problema che abbiamo.

Cosa succede in Italia se perdiamo il controllo dell’area più densamente abitata d’Europa? I conti li conteremo a migliaia. A me è chiaro, non so se a Roma sia chiaro. Senza dimenticare che la Lombardia è la principale emergenza

Servono misure chiare, definitive. Il mezzo mezzo non serve a niente. Deve valere per le forze dell’ordine che presidiano il territorio, Non deve essere l’Italia del fare finta. Una pattuglia deve avere poteri di dissuadere gli incivili, significa assumere provvedimenti, sequestrare la macchina. Chi viene trovato, deve essere isolato e messo in quarantena.

Fa parte di una visione realistica del problema che abbiamo in Italia, servono poteri eccezionali alle forze dell’ordine. Se poi abbiamo paura della verità, prepariamoci a contare i nostri morti.