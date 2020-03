Coronavirus, per la prima volta in Cina zero casi interni 

Gli unici positivi riscontrati, che sono 34, provengono dall’estero. Anche a Wuhan la pandemia è sotto controllo. L’ingresso dall’esterno sarà ancora sottoposto a restrizioni

Una giornata da ricordare, per la Cina. Per la prima volta il numero di contagi da coronavirus è zero. Non si registrano nuovi casi, mentre in tutto il resto del mondo i positivi continuano a moltiplicarsi.

Zero casi interni, scrive Repubblica. Gli unici positivi riscontrati, 34, sono arrivati dall’esterno. In tutto sono 139.

A renderlo noto è stata la Commissione Nazionale della Salute.

Anche Wuhan, dove tutto è cominciato, la pandemia è sotto controllo.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 morti a Hubei. Il bilancio delle vittime è di 3.245. In Cina ci sono stati in totale 81.000 casi di infezione, ma sono solo 7.263 le persone ancora malate di coronavirus.

Con i contagi azzerati, riporta Repubblica, Wuhan allenta la quarantena nelle aree a “infezione zero” permettendo “attività personali” nei compound abitativi. Nel resto dell’Hubei, invece, sarà permesso l’ingresso dall’esterno solo a certe condizioni.

Le autorità temono che se non si imporranno misure severe in questa fase, gli sforzi fatti finora saranno sprecati.