«A Bergamo dati sottostimati di 5 volte. Molti muoiono senza aver fatto il tampone»

A Bergamo continua a crescere il numero di contagiati Covid-19. Come quello dei deceduti. Ieri i contagiati erano 3.993. Aumentati di 233 in un giorno. I decessi, invece, sono saliti a 460 contro i 405 del giorno prima.

C’è chi pensa, però, che i dati ufficiali non siano attendibili. Il Corriere Bergamo riporta le parole di Paola Pedrini, medico di base a Trescore e segretaria regionale della Federazione medici di base.

«I dati dei positivi a Bergamo sono sottostimati di almeno 5 volte perché solo chi è più grave viene sottoposto al tampone. Cioè a chi ha insufficienza respiratoria e a chi ha la polmonite e si è recato in ospedale. Gli altri non vengono conteggiati. Anche la percentuale dei morti, essendo più larga la base, dovrebbe essere più bassa. Ma molti muoiono senza aver fatto il tampone».

Il presidente dell’Ordine dei medici cittadino, Guido Marinoni, commenta:

«Viviamo una situazione drammatica per fare il nostro lavoro, sono ormai senza parole. Su 600 medici della provincia si tratta di otto mascherine in tutto per ogni medico, e siamo in piena emergenza».