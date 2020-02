Vanguardia: i big data al centro del calcio moderno, Allegri svegliati!

Un editoriale del quotidiano spagnolo polemizza con l’ex tecnico della Juve, contrario al massiccio uso delle statistiche: “Guarda il Liverpool”

“Sveglia Allegri, sveglia!”. Joan Golobart dalle pagine di Vanguardia tira l’ex allenatore della Juventus dentro il dibattito sull’utilizzo dei big data nel calcio. Allegri ne è un entusiasta oppositore, ed ha più volte dichiarato (anche al New York Times) che tutta la mole di dati e il lavoro che serve per accumularli sono una gran perdita di tempo.

L’editoriale di Golobart però dice che se dovesse ascoltare quest’opinione Ian Graham, il responsabile dei big data del Liverpool, “si metterebbe le mani in testa e scoppierebbe a ridere”.

“Si dice che Graham abbia accumulato dati da oltre 100.000 giocatori sul pianeta”, ma il punto per l’editoriale di Vanguardia, è che tutta questa conoscenza statistica influisce sul processo decisionale: non si tratta semplicemente di acquistare un giocatore più o meno bravo, ma anche di acquistare il giocatore funzionale, o di metterlo nelle condizioni ideali per farlo rendere al meglio. I dati aiutano a capire in che modo poterlo utilizzare al meglio, per esempio. Allegri crede che basti lo staff tecnico a fare tutto questo… e – conclude – “Sveglia Allegri, svegliati”.