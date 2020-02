Nicky Bandini: la favola del Verona, trascinata da un allenatore death metal

L’editorialista del Guardian parla a lungo del derby di Milano, ma sottolinea l’incredibile stagione dei gialloblù. E la “catastrofica sconfitta della Juve”

“Dovremmo parlare del Verona. Dovremmo parlare di una settimana sorprendente per il club con il monte salari più basso della Serie A, che ha pareggiato con il Milan e la Lazio, prima di battere la Juventus. Dovremmo parlare di come una squadra neo-promossa sia passata dalla lotta retrocessione al sesto posto, attraverso un filotto di otto partite da imbattuta, ispirata da un manager con la passione per il death metal”.

Ma Nicky Bandini parla prima del derby di Milano, e dello spettacolo che ha portato l’Inter a giocarsi la vetta e tra con Juve e Lazio. Ma l’editorialista del Guardian torna sulla “favola” gialloblù e sulla “catastrofica sconfitta della Juve”, per sottolineare che tanto catastrofica non è, proprio perché Juric “sta facendo un lavoro sorprendente plasmando una squadra formata da quasi-sconosciuti, matti e relative incognite. Alcuni di questi – come il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, che andrà alla Fiorentina in estate – sembrano destinati a palcoscenici più grandi. Molti, come Pazzini, sono semplicemente giocatori di ruolo messi in condizione di fare il meglio possibile”.