Mattino: le multe non sono un problema nel Napoli di Gattuso

Il lavoro del tecnico piace molto a De Laurentiis e se dovesse continuare così si potrebbe pensare al prolungamento del contratto fino al 2022

Il presidente De Laurentiis è molto soddisfatto di Gattuso, secondo quanto riporta oggi il Mattino, perché

il tecnico calabrese è riuscito non solo a raddrizzare le sorti di una stagione compromessa dalla gestione di Ancelotti, ma è anche riuscito a smussare molte situazioni esplosive.

Si pensa solo al lavoro e si lavora duro per ottenere risultati, solo questo conta per il tecnico e solo questo vuole che sia il cruccio della squadra

La questione-multe non è mai finita sul tavolo di Gattuso che pretende solo lavoro e sudore.

Un modo di lavorare che trova l’accordo del presidente De Laurentiis che sorveglia in silenzio l’operato del tecnico calabrese e ne è sempre più soddisfatto. Non è ancora il momento di parlare di contratto, ma è chiaro che il sodalizio in questo momento è vincente

Il contratto non è in cima ai pensieri né di Gattuso né di De Laurentiis. Figurarsi. Ma se dovesse continuare con questo passo, non è escluso che Gattuso possa persino essere chiamato a prolungare il contratto di un altro anno