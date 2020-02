Marotta: “Siamo assolutamente soddisfatti del calciomercato e della rosa a disposizione”

Il diesse dell’Inter a Sky: “Avevamo obiettivi prioritari, che erano i giocatori che sono arrivati. Volevamo chiudere anche con Giroud ma il Chelsea non voleva trasferirlo, quindi on c’era possibilità di negoziazione”

Ai microfoni di Sky, prima della partita contro l’Udinese, ha parlato Beppe Marotta, diesse nerazzurro.

Oggi vediamo in campionato Eriksen, che soddisfazione?

“Siamo soddisfatti dell’andamento del calciomercato, volevamo alzare il livello qualitativo del gruppo e ci siamo riusciti valutando le opportunità che c’erano, coincise con giocatori arrivati di grande qualità ed esperienza”.

La ricerca dell’attaccante in più com’è andata?

“Avevamo obiettivi prioritari, che erano i giocatori che sono arrivati. Volevamo chiudere anche con Giroud ma il Chelsea non voleva trasferirlo, quindi on c’era possibilità di negoziazione”

Cosa può dare Moses?

“E’ un ulteriore inserimento nel gruppo che Conte ha plasmato nel modo migliore valorizzando tutti i singoli. Può dare un contributo. Stasera parte titolare, ci sono ancora tantissime partite, quindi massimo rispetto anche per chi non giocherà stasera ma in altre occasioni. Siamo assolutamente soddisfatti della rosa a disposizione”