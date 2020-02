Marotta: “Partite rinviate? Giusto rimandare anche quelle della settimana prossima”

In diretta su Italia1 ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. Il tema è, naturalmente, il rinvio di Juventus-Inter e delle altre sei partite che avrebbero dovuto essere disputate a porte chiuse.

“Una decisione che era nell’aria. Lo abbiamo saputo in mattinata. Come cittadino, in presenza di una grande emergenza, ritengo sia giusto tutelare la salute dei nostri connazionali. Come dirigente dico che dobbiamo gestire il momento di emergenza. Le partite oggi sono state rinviate all’ultimo momento. La mia valutazione va alla domenica successiva. Se dovesse essere confermato il decreto del Governo, anche nel prossimo weekend ci sono partite che devono essere oggetto di immediata valutazione. Come Atalanta, Inter, Verona, Spal. Ritengo necessario che venga utilizzato un criterio unico per una giornata e per l’altra”.