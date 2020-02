Lozano, 50 milioni e 61 minuti con Gattuso: quasi un milione a minuto

Per il Corsport è un caso. Titolare solo contro il Perugia. E a Cagliari non avrebbe giocato nemmeno senza l’infortunio. L’addio di Ancelotti ha peggiorato la sua situazione

Il Corriere dello Sport sbatte Lozano in prima pagina. “L’incompreso. Lozano: un caso da cinquanta milioni. Il Napoli lo aspetta, ma lui si blocca”.

Il messicano è diventato un enigma, oltre che un affare a perdere. Arrivato con Ancelotti, che lo ha fortemente voluto, esaltato in Messico come una divinità, finora la sua stagione è stata da brividi. E da quando è arrivato Gattuso è stato impiegato pochissimo, solo 61 minuti.

“In sei mesi il rebus dell’uomo da 50 milioni di euro, l’acquisto più costoso della storia del club, non è stato ancora risolto. Ovvero: avrebbe dovuto fare la differenza, e invece ha trovato pochissimo spazio. Soprattutto nell’era Gattuso: 5 presenze e 61 minuti in 8 partite di campionato. Mai titolare, se non con il Perugia, squadra di Serie B, negli ottavi di Coppa Italia: poi, in coppa, Hirving non ha mai più visto il campo; neanche in occasione dell’infortunio di Insigne, mercoledì a San Siro, quando Rino ha deciso di adattare Elmas piuttosto che puntare su un esterno naturale”.