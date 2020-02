Report allenamento, contrattura all’adduttore per Lozano

Non è un buon momento per l’attaccante messicano. Allo scarso impiego nel Napoli di Gattuso si aggiunge ora anche l’infortunio

Non arrivano buone notizie, dal report del Napoli sull’allenamento svolto oggi a Castel Volturno. Stavolta riguardano Hirving Lozano. L’attaccante messicano ha svolto esclusivamente lavoro in palestra perché, recita il comunicato societario,

“accusa una leggera contrattura all’adduttore destro”.

Lozano non sembra trovare pace nel Napoli della gestione Gattuso. Poco impiegato dal nuovo allenatore, il messicano aveva espresso la difficoltà del suo attuale momento su Instagram, ieri. Ora deve fare i conti anche con l’infortunio.

Anche Milik e Koulibaly non sono ancora pienamente recuperati. Anche per loro allenamento personalizzato in palestra.