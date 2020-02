La Stampa: il Torino a Napoli dopo 12 giorni di riposo. Per Longo freschezza e doppio attaccante

Su La Stampa la partita di stasera tra Torino e Napoli, al San Paolo. Un match importantissimo per entrambe le squadre, ma che per Longo è il primo vero esame da quanto è sulla panchina granata.

C’è già un verdetto, prima ancora del calcio di inizio, scrive il quotidiano. Sono le giornate di riposo di cui hanno potuto godere le due squadre con la bilancia che pende decisamente a favore del Toro: 12 a 4.

I granata, infatti, vengono dalla partita annullata contro il Parma, di domenica scorsa, mentre il Napoli ha giocato martedì con il Barcellona.

Il Torino ha bisogno di vincere, di fare punti. Lo ha dichiarato anche Longo in conferenza stampa, ieri. E per farlo dovrà essere più concreto sotto porta.

“Il Toro, di fatto, non tira mai in porta se è vero che numeri peggiori di quelli dei granata li ha il solo Brescia. E per dare un segnale là davanti, ecco la formula con il doppio attaccante: a Belotti e a Zaza il testimone per mettere i brividi ad Ospina. In mezzo al campo vive l’unico ballottaggio, con il rientrante Baselli leggermente favorito sul recuperato Berenguer”.