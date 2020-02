La Gazzetta: “La cena con cui Ancelotti ha unito l’Everton. Il figlio Davide ha avuto un ottimo impatto”

“Soltanto il Liverpool ha fatto meglio dell’Everton da quando c’è Ancelotti. Ha compattato il gruppo con una cena in cui ha fatto scoprire il suo lato umano”

La vittoria dell’Everton di Carlo Ancelotti per 3-1 sul Crystal Palace – la seconda consecutiva – conquista due articoli sulla Gazzetta dello sport.

Sale al settimo posto in classifica, a -1 dal Tottenham quinto e a – 5 dal Chelsea quarto. In due mesi, complice il buon lavoro svolto da Duncan Ferguson tra l’esonero di Marco Silva e l’assunzione dell’allenatore italiano, i Toffees sono passati dalla zona retrocessione ai margini dell’Europa.

E ancora:

“Dal giorno dello sbarco di Carlo nella realtà-Everton, sono stati conquistati 17 punti in campionato in 8 gare. Solo il marziano Liverpool ha ottenuto un raccolto superiore: 24. (…) L’Europa League è un obiettivo credibile, ma non sarà facile»,

le parole di Ancelotti”.

La Gazzetta ha spiegato come ha fatto Ancelotti a ricompattare la squadra:

Ancelotti ha dato una scossa positiva all’ambiente. Una cena a Manchester, durante il periodo natalizio, ha compattato il gruppo. I giocatori hanno scoperto che, oltre l’autorità e il mito, Carlo ha un lato umano sorprendente. Il figlio Davide ha avuto un ottimo impatto. E Liverpool, la città dei Beatles, è un buon posto per mettersi alle spalle i tormenti di Napoli.