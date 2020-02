L’Everton di Ancelotti vince ancora (3-1 al Crystal Palace) e sale al sesto posto

Quinta vittoria in otto partite per l’ex tecnico del Napoli . che ha tirato fuori il club dalla zona retrocessione e lo ha portato in zona Europa League

Vince ancora l’Everton di Carlo Ancelotti che supera in casa 3-1 il Crystal Palace di Roy Hodgson. Partita molto combattuta, ben giocata dalla squadra ospite che è alla sua terza sconfitta consecutiva pur avendo in formazione ottimi giocatori come Ayew, Benteke, Zaha. L’Everton è alla seconda vittoria di fila e sale – con una partita in più – al sesto posto in classifica. I Toffees sembrano definitivamente usciti dalla zona retrocessione e addirittura raggiungono la zona Europa League. Per Ancelotti è la quinta vittoria in otto partite; da quando c’è lui in panchina, soltanto il Liverpool ha totalizzato più punti dell’Everton.

I Toffees vanno in vantaggio al 18esimo con un bel tiro al volo di Bernard su cross di Walcott. Purtroppo ancora una volta la sfortuna perseguita Walcott che subito dopo esce per infortunio.

Nella ripresa, ci pensa il portiere Pickford a riaprire la partita con una papera su tiro innocuo di Benteke. Si lascia passare la palla sotto la pancia. È l’episodio che apre il momento di sbandamento dell’Everton. Benteke colpisce una traversa su azione di calcio d’angolo. Poi, però, ci pensa Richarlison con una splendida azione in contropiede: il brasiliano si invola verso la porta, ha un avversario davanti e tre che lo inseguono, si accentra e segna con un perfetto rasoterra sul secondo palo.

Il Crystal Palace accusa il colpo. Sfiora il pari dopo pochi minuti, con colpo di testa a botta sicura di Benteke ma Pickford si riscatta con una splendida parata da due metri. Di fatto, la partita della squadra di Hodgson finisce qui. L’Everton cresce anche fisicamente, conquista più palloni e concretizza con il terzo gol di Calvert-Lewin con un tap-in dopo la traversa colpita da Richarlison. Calvert-Lewin è all’undicesimo gol stagionale in Premier, sei da quando è arrivato Ancelotti. Finisce 3-1 tra l’entusiasmo di Goodison Park che ovviamente intona la canzone in onore dell’allenatore italiano.

Nelle prossime quattro partite, l’Everton affronterà Arsenal, Manchester United, Chelsea e Liverpool.