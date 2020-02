Klopp vince pure quando è in vacanza, e il Liverpool punta al “quintuplete”

I Reds passano il turno in coppa giocando con gli under 23, e senza il tecnico. Che ora viene osannato per aver saputo motivare i giovani e delegare vincendo

Klopp vince pure quando è in vacanza. Il Liverpool punta al quintuplete, e se è ancora in Coppa d’Inghilterra lo deve ai suoi “ragazzini”, la formazione con 19 anni e 102 giorni di media, che ha battuto il Shrewsbury nel replay della sfida “snobbata” dalla prima squadra in pausa invernale.

La polemica portata avanti dall’allenatore non poteva avere fortuna migliore: ha vinto in contumacia, tenendo il punto. La Premier League prevede che in questo periodo il campionato si fermi per far riposare i giocatori e se poi la Lega piazza in calendario un turno di coppa, il Liverpool ci va con gli under 23 e passa il turno lo stesso.

Un messaggio motivazionale del guru Klopp, e via con l’1-0 che ha aperto un piccolo dibattito sulla scelta “felice” di non presenziare, di delegare e responsabilizzare i giovani. Un tipico caso di epic win.

Stadio tutto esaurito, e tra i 52.399 paganti anche il “vecchio” James Milner, che – dice l’allenatore dell’under 23 Critchley – si è allenato con i giovani pur se in vacanza, e poi si è piazzato dietro la panchina a motivare i piccoli Reds fino alla vittoria.

Il Liverpool in questo momento non ne sbaglia una: hanno vinto già due trofei, Coppa del Mondo per club e la Supercoppa, e sono in corsa per gli tre, con la Premier già opzionata con un vantaggio mostruoso. Per fare pokerissimo restano Champions League e della Coppa d’Inghilterra. Lì Klopp ci sarà.