Klopp non sposta le vacanze del Liverpool: “In FA Cup con i ragazzini, nemmeno io ci sarò”

Il sorprendente pareggio col Shrewsbury Town (Serie C) costringe i Reds alla ripetizione del match. «Se la FA Cup non rispetta la sosta, non possiamo farci niente»

La vacanza è vacanza, e certo il Liverpool campione del mondo non ha intenzione di interromperla per un semplice quarto turno di FA Cup. Per cui Jurgen Klopp non si fa molti problemi ad annunciare che il re-match contro il Shrewsbury Town (squadra di Serie C che ha incredibilmente fermato i Reds sul 2-2) lo giocheranno i “ragazzini”. E nemmeno lui ci sarà: al suo posto il vice Neil Critchley.

Quattro squadre di Premier dovranno rigiocare le partite del quarto turno di coppa nazionale, dopo aver pareggiato la prima sfida, e devono farlo martedì 4 e mercoledì 5 febbraio. Nel pieno cioè del “winter break”, la sosta che in Inghilterra il calcio si prende dal 1 al 16 febbraio.

“Ho detto già detto ai ragazzi due settimane fa che saremmo andati in vacanza, il che significa che noi non ci saremo. Non puoi prendere accordi su di noi pensando che non freghi a nessuno. So che non è molto popolare quel che sto dicendo, ma la vedo così. La Premier League ci ha chiesto di rispettare la sosta, ed è quello che faremo. Se la FA non la rispetta, noi non possiamo farci niente. Semplicemente non saremo lì. Giocheranno i ragazzini“.

Il tecnico dei Reds aggiunge:

“Dobbiamo rispettare il benessere dei giocatori. Hanno bisogno di riposo. Hanno bisogno di riposo mentale e fisico, ed è a questo che serve questa sosta. Queste scelte vanno fatte prima, questi ragazzi hanno famiglia”.

Il Liverpool prende così nuovamente posizione sulla questione calendari ingolfati, che aveva messo la squadra di Klopp nella condizione di dover giocare contemporaneamente, prima di Natale, il Mondiale per Club e un turno di FA Cup. Anche in quel caso la soluzione fu utilizzare la Primavera.