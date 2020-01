Schira: la Fiorentina pareggia l’offerta del Napoli per Amrabat

Per l’esperto di mercato ora Barone proverà a convincere il centrocampista del Verona anche per l’ingaggio.

Non c’è solo il Napoli per Sofyan Amrabat. Secondo Nicolò Schira infatti la Fiorentina ha pareggiato l’offerta degli azzurri per il centrocampista del Verona per 15 milioni più bonus.

Ora secondo l’esperto di mercato la i viola devono però pareggiare anche la proposta economica che Giuntoli ha fatto al giocatore: 2 milioni a stagione.

Mercoledì è previsto un summit tra gli agenti e Joe Barone.

