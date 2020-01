La Federcalcio inglese apre un’indagine sul Manchester United

Il club è accusato di “non essere riuscito a garantire che i suoi giocatori si comportassero in modo corretto” con l’arbitro durante la partita di Premier League di domenica scorsa

La Federcalcio inglese (Fa) ha annunciato l’apertura di un’indagine nei confronti del Manchester United a causa delle veementi proteste dei suoi giocatori contro l’arbitro durante la partita di Premier League di domenica scorsa, persa 2-0 in casa del Liverpool.

Il club è accusato di “non essere riuscito a garantire che i suoi giocatori si comportassero in modo corretto” fa sapere la Football Association. L’episodio è avvenuto quando l’arbitro non ha sanzionato subito un fallo sul portiere David De Gea da parte del difensore del Liverpool Virgil van Dijk, la palla è poi finita a Firmino che ha segnato la rete del 2-0 per i padroni di casa. De Gea si è precipitato dall’arbitro, Craig Pawson, e spalleggiato dai compagni aveva chiesto con troppa veemenza per spiegargli di essere stato spinto da van Dijk.

Il portiere è stato ammonito ma la Var ha rilevato il fallo da lui subito e annullato la rete di Firmino. Oggi in conferenza stampa il manager dello United, Ole Gunnar Solskjaer, ha preferito non commentare:

“È meglio aspettare che venga presa una decisione – ha detto -. Il gol è stato annullato ma io non avevo visto la reazione dei mie giocatori perché stavo a mia volta protestando. E’ colpa mia”.

Il Manchester ha tempo fino a giovedì per presentare la sua difesa.