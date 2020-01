Il Coronavirus ferma lo sport: in Cina dopo l’atletica salta il campionato di calcio

L’epidemia sta contagiando anche il mondo dello sport: fermo lo sci, la nazionale cinese femminile è in quarantena in Australia, e il Wuhan Zall è bloccato a Malaga

Dopo l’atletica, il calcio. Ed è solo l’inizio dell’epidemia. La Chinese Football Association, la Federcalcio cinese, ha deciso di rinviare tutte le partite in programma nel 2020 a causa della diffusione esponenziale del Coronavirus.

La paura, anzi la precauzione, impone anche allo sport di fermarsi, per evitare ulteriori occasioni di contagio, per gli atleti stessi e anche per gli spettatori.

E così, nella serata di ieri è arrivata la decisione della World Athletics di rinviare al 2021 i Mondiali indoor di atletica leggera in programma a Nanchino a marzo prossimo. E così la nazionale femminile di cinese di calcio è ora confinata in quarantena in Australia dopo che nei giorni precedenti era stata nella città focolaio di Wuhan. E così le gare di Coppa del Mondo di sci in Cina sono state annullate, e la Formula 1 sta pensando di annullare il Gran Prix in Cina ad aprile.

E così a Malaga s’è diffusa la paura da quando è atterrato il Wuhan Zall allenato dallo spagnolo José González, la squadra proprio della città da cui è partita l’epidemia, che ora è in osservazione e che non presenta sintomi di alcun genere.