Il Coronavirus fa paura: Nazionale femminile cinese in quarantena, a rischio la F1 a Shanghai

La selezione femminile di calcio isolata in albergo in Australia, i Mondiali indoor di atletica probabilmente salteranno

La nazionale femminile cinese di calcio è stata messa in quarantena in Australia, a causa della diffusione del Coronavirus. Nel Queensland è stato isolato e confermato il primo caso di contagio e la squadra cinese, arrivata a Brisbane per le qualificazioni olimpiche è stata confinata immediatamente nelle stanze dell’hotel, almeno fino al 5 febbraio.

Ma questo è solo uno dei primi casi di ricaduta sulle manifestazioni sportive dell’epidemia influenzale che miete sempre più vittime.

I campionati Mondiali indoor di atletica in programma a Nanjing a Marzo sono fortemente a rischio. Nelle prossime 24 ore la World Athletics annuncerà se l’evento, che si svolgerà tra il 13 e il 15 marzo, andrà avanti o meno. Ma allo stato attuale, le possibilità che ciò accada sembrano inesistenti, e in ogni caso molte team nazionali stanno considerando l’ipotesi di non presentarsi.

E anche la Formula 1 sta monitorando la situazione per valutare le opzioni qualora l’epidemia continuasse a rappresentare una minaccia per i prossimi due mesi: il GP di Cina è previsto per il 19 aprile a Shanghai.