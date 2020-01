Giornale: il caso Politano ci fa ricordare che anche i calciatori hanno un cuore

E anche che l’Inter ha commesso degli errori nel mercato estivo quando, pur di comprare per rimediare alla rosa corta, hanno inserito calciatori non conformi ai gusti del tecnico

Il caso Politano, tifoso della Roma, felice di evadere dalla prigione contiana per giocarsela nella squadra del cuore eppoi rispedito a Milano per evidenti pasticci dirigenziali, è una delle storie che talvolta ci fanno dimenticare che pure i giocatori hanno un cuore, un’anima, e non sempre tutto si riduce al rispetto della diagonale e al signorsì al tecnico.