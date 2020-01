Gazzetta: Giuntoli rilancia sull’ingaggio di Amrabat per convincerlo

Il ds ha offerto uno stipendio da 2 milioni a stagione per 5 anni e nessuna clausola rescissoria nel contratto. Nelle prossime ore si attende la risposta del calciatore

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la missione di Giuntoli a Milano non è stata finalizzata solo a concludere l’affare Politano ma anche a rilanciare per Amrabat.

Scrive la rosea:

“Non solo Politano. Ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato a Milano anche gli agenti di Sofyan Amrabat, il centrocampista del Verona che il Napoli sta trattando da tempo. Il d.s. ha rilanciato sull’ingaggio per tentare di convincere il giocatore, che continua a tentennare. Gli è stato offerto uno stipendio di 2 milioni a stagione per 5 anni e nel contratto non ci sarà nessuna clausola rescissoria. Sarà questa l’ultima offerta di Giuntoli. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la risposta di Amrabat”.