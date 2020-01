Cormezz: Koutris può arrivare solo se parte Ghoulam

L’idea del terzino sinistro in prestito con diritto di riscatto dall’Olympiakos è ancora viva ma sarebbe necessaria la partenza di Ghoulam

Resta ancora in piedi, secondo il Corriere del Mezzogiorno l’idea di Koutris, 24 anni, esterno sinistro dell’Olympiakos, club col quale, finora, ha sommato appena 5 presenze, nonostante la poca esperienza che aveva sollevato dubbi

Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2021 e il costo del cartellino è relativamente modesto: con 5 milioni di euro l’operazione si chiuderebbe. Ma l’operazione in entrata è legata a quella in uscita di Ghoulam

