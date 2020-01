Contrordine compagni, il fuorigioco resta così com’è (questione di nasi)

Visto il battage mediatico sul cambio della regola del fuorigioco, l’Ifab si è affrettata a chiarire che per ora nulla cambia e nulla cambierà almeno fino al 2021. Oggi lo riporta chiaro e tondo la Gazzetta dello sport.

Meglio non correre troppo con l’immaginazione: il fuorigioco resta com’è. Non nei secoli dei secoli, chi può dirlo?, ma almeno adesso sì: nessun cambio, nessuna rivoluzione. Anche un semplice centimetro rilevato con la Var sarà fuorigioco, come s’è affrettato a precisare ieri l’Ifab dopo le recenti interpretazioni in libertà in giro per l’Europa. Il protocollo autorizza a confermare la decisione sul campo, senza ricorrere alla tecnologia, soltanto nei casi di “indeterminatezza”: quando cioè neanche la Var riesce a individuare il famoso centimetro. In teoria non c’è spazio per interventi regolamentari fino a febbraio 2021, prima riunione utile dei legislatori del calcio (nel 2020 la questione non è in agenda).