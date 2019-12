Raiola spiega al Telegraph che la Juve non è mai stata in corsa per Haaland

“Il club che ha avuto il contatto più diretto con Haaland è stato il Manchester United”. Poi l’attaccante del Salisburgo ha scelto di andare al Borussia Dortmund e Inghilterra ci sono rimasti male. Ne parla in esclusiva al Telegraph Mino Raiola, il grande manovratore. Ma nell’intervista al giornale inglese c’è anche un terzo protagonista invisibile: la Juventus. Dov’è la Juventus? Chi l’ha vista la società che a leggere i giornali italiani aveva praticamente chiuso l’acquisto di uno dei più promettenti attaccanti del mondo? Semplicemente non c’è.

Secondo Raiola la squadra che aveva più possibilità di mettere le mani su Haaland era proprio lo United, che infatti ora, ritrovatosi con niente in mano, ha accusato il colpo: ci siamo ritirati dalla trattativa perché frustrati dalle richieste degli agenti durante la trattativa, dicono.

Raiola si difende:

“Lo United dovrebbe chiedersi qual è il motivo per cui un giovane talento tra i più entusiasmanti del calcio sceglie di non unirsi a loro. Non c’è stato alcun litigio tra me e il (vicepresidente esecutivo unito) Ed Woodward. Era solo una normale negoziazione e il giocatore ha scelto un percorso diverso. Se vogliono incolpare qualcuno allora, bene, incolpino me ma il giocatore è felice. Ha fatto la sua scelta”.

Raiola sottolinea pure che Haaland conosceva molto bene Solskjaer, e che il manager dello United è stato anche un ex compagno di squadra del padre nella nazionale norvegese. Sono amici insomma, “e nonostante questo il ragazzo sentiva che in questo momento della sua carriera non era il passo giusto da fare. L’offerta del Manchester United era un’ottima offerta. Ma non si tratta di soldi. Ha scelto il Borussia Dortmund, e non altri club”.

Ecco dov’era finita la Juve. Alla voce “altri”.