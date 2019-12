Tuttosport conferma lo scoop del Napolista: la Juventus è terzomondista, è per il calcio etico (perciò non ha preso Haaland)

Il club bianconero non è stato bruciato dal Dortmund. Ha fatto prevalere i principi del club. Nel 2020 la Juve sponsorizzerà concerti di musiche andine

Per una volta siamo orgogliosi di averlo detto per primi, di essere stati i primi a rivelare ai nostri lettori l’affascinante e così ricca di significati notizia del terzomondismo della Juventus club che non partecipa ad aste sfrenate per calciatori (come quella indecorosa che ha portato Haaland al Borussia Dortmund), che da si batte per un calcio etico. Anzi – e questa è un’altra esclusiva – da febbraio 2020 la Juve sponsorizzerà concerti di musiche andine nelle piazze italiane.

Oggi Tuttosport lo scrive forte e chiaro: “Haaland 125 milioni! Ecco perché la Juve lo ha mollato”. In prima pagina, perché i lettori devono capire che il loro club è diverso. “Il Borussia Dortmund ha vinto l’asta. Operazione dai costi pazzeschi: 22 milioni al Salisburgo, 80 milioni lordi al bomber, 8 milioni al padre, 15 a Raiola”.

Inaccettabile per un club che ha sposato la causa degli ultimi, dei diseredati. Ed è soltanto per questo che Haaland non vestirà la maglia della Juventus bensì quella del Borussia Dortmund. È fuori luogo scrivere, come pure qualcuno prova a fare, che la Juventus sia stata beffata. E no. La Juventus ha solamente messo davanti a tutto i propri principi etici. Perché il fatturato, il business non è l’unica cosa che conta. E lo hanno dimostrato nel corso degli anni: non hanno mai versato un centesimo di commissioni ad agenti, intermediari (circolano numeri che certificano l’esatto contrario ma è pattume) né si sono mai abbassati a genuflettersi a Raiola e quel che si è detto e scritto a proposito dell’operazione Pogba è pura menzogna montata ad arte col solito scopo di destabilizzare la Juventus.