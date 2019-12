Damascelli: il salto di Ronaldo rispedisce in cantina chi lo riteneva ormai alla frutta

In Italia lo hanno giudicato finito, al tramonto, sbarcato alla Juve solo per raccogliere gli ultimi denari, e invece, grazie a lui, la Juve vince e resta in testa alla classifica

Su Il Giornale Tony Damascelli scrive del salto di Ronaldo. Un volo di 2 metri e 56 con cui ha bucato la porta della Sampdoria, ieri. Una chiara risposta a chi, nelle scorse settimane, lo ha definito quasi un bollito.

“in Italia si aggiravano alcuni spacciatori di calcio per i quali Cristiano Ronaldo è ormai alla frutta, finito, al tramonto, essendo venuto alla Juventus per raccogliere gli ultimi sontuosi denari. Ora ritengo che le ultime esibizioni, tecniche e fisiche, del portoghese abbiano rispedito in cantina i suddetti giustizieri, perché Ronaldo sta bene e grazie a lui la Juventus resta in testa alla classifica”.