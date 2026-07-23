Manna: “De Bruyne non deve decidere niente, ha sposato il progetto Napoli. Quando arriverà, si metterà a disposizione”

16.29 – “A Dimaro stiamo freschi, abbiamo tutto, il mister è contento ed i ragazzi anche. Speriamo di poter continuare in futuro”.

16.27 – “Rao uno dei giovani più interessanti della B, andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono farlo. Tenerlo fa per qualche partita interromperebbe il suo percorso di crescita. Prisco è cresciuto nel nostro settore giovanile come Vergara, siamo orgogliosi sul lavoro fatto con lui, l’anno scorso è stato tutto l’anno con il mister dimostrando di avere qualità. Vedremo se resterà con noi in Primavera oppure se accelerare il percorso e farlo uscire a giocare“.

16.26 – “Con la mancanza dei Nazionali andava completata la rosa. Lindstrom l’abbiamo aggregato e visto in una posizione per me idonea per le sue caratteristiche. E’ giusto che mister tocchi con mano lui e Folorunsho“.

Riflessioni su Lukaku e Champions importante

16.25 – “In attacco non vedo problemi, abbiamo acquistato una punta da 50milioni e quando verrà Lukaku faremo riflessioni. Dietro siamo corti, aspettiamo che rientri Mathias, vediamo come sta Sam e poi vedremo“.

16.22 – “Abbiamo un gruppo di ragazzi seri e professionisti con valori umani importanti. L’età media è di 29,5, non siamo a fine ciclo, abbiamo ancora qualcosa da dare e sono sicuro che l’annata scorsa sia stata per me positiva, per altri negativa. I calciatori hanno mostrato attaccamento alla maglia non usuale. La Champions è importante, l’anno scorso c’era il nuovo format, abbiamo fase di adattamento e vediamo quest’anno. Puntiamo a migliorare il percorso dello scorso anno perché il Napoli deve ambire almeno ad un play off o un ottavo“.

16.20 – “Il rapporto con Allegri è importante, c’è stima e legame oltre l’aspetto professionale ma questo non condiziona il lavoro. La visione comune tra società e tecnico deve esserci sempre perché sennò i risultati in campo non si fanno. L’anno scorso il Napoli ha investito quasi 200 milioni, è normale che qualcuno ha bisogno di un po’ più di tempo e noi vogliamo darglielo“.

“Fiducia in Lucca ma deve migliorare”

16.18 – “Lucca ha tante caratteristiche ma ci sono degli aspetti su cui deve migliorare e lo sa. Lo step deve farlo lui, noi siamo pronti ad aiutarlo. L’investimento è stato importante ma in Italia era stato determinante ed in Nazionale era il vice Kean. Sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. Dobbiamo avere fiducia e lasciare il ragazzo tranquillo. Il mercato poi è strano. Ieri non ha giocato male, poi si è fatto male e starà fermo un paio di settimane. Deve lavorare, abbiamo fiducia in lui“.

16.16 – “Come migliorare l’attacco? Sono gol mancati da Scott, Anguissa e Neres; Hojlund ha giocato tutte le partite e non ha mai potuto recuperare. Abbiamo preso Giovane, rientra Lang e c’è Alisson che ha segnato quattro gol. E’ un percorso. Oggi migliorare Neres, Politano, Lucca o Lukaku, Alisson e Lang in Italia è difficile e per farlo bisogna spendere tanti soldi. Il materiale tecnico ed umano è importante, sono sicuro miglioreremo“.

16.14 – “Tutte le sessioni di mercato sono complicate. Nella prima stagione abbiamo acquistato calciatori importanti e titolari e ne sono arrivati quattro; l’anno scorso abbiamo allungato la rosa e ringiovanito. Quest’anno poteva essere un anno diverso per fare investimenti un po’ più giovani ma faremo di necessità virtù. L’anno scorso abbiamo fatto nove acquisti. Quest’anno aspetteremo perché pensiamo di avere una squadra forte su cui lavorare e crescere“.

Napoli la situazione tra Favasuli e Zeballos

16.12 – “C’è il tormentone del vice Di Lorenzo da un anno e mezzo. C’è Mazzocchi in rosa che ha dimostrato di essere un calciatore importante per gruppo e squadra. Abbiamo lavorato per trovare soluzione, ricordate che c’è una lista e dobbiamo fare scelte basate su questa. Favasuli è un prospetto interessante come altri in Italia, rispetta i nostri parametri. In quella posizione abbiamo uno dei calciatori più importanti del Napoli e della Nazionale che gioca tante gare e dobbiamo essere attenti sulle decisioni. Se faremo questa operazione, sarà a fine mercato“.

16.11 – “Zeballos è un calciatore che mi piace, un calciatore che per via di infortuni ha interrotto un percorso importante. E’ un calciatore forte come ne abbiamo trattati negli ultimi mesi. Ci interessa, se ci saranno le condizioni lo faremo. Se ci aspetteranno, lo aspetteremo, lui come tanti altri. Ora siamo fermi, la situazione di Buongiorno ci ha creato apprensione“.

16.10 – “Abbiamo investito l’anno scorso perché potevamo farlo e possiamo farlo poi ci sono dei parametri come abbiamo visto a gennaio. Ci sono equilibri dettati dall’Uefa, ci sono dei parametri da rispettare ed al momento il nostro è più alto. Serve equilibrio facendo squadra forte. Non so se ce la faremo ma ci proviamo. Costo del lavoro è dettato da ingaggio e costo di ammortamento“.

De Bruyne ed Anguissa restano

16.08 – “De Bruyne l’anno scorso ha sposato questo progetto firmando un biennale più opzione. Non vedo la necessità di vedere cosa decide o cosa non decide. Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ha parlato con lui come non ha fatto con nessun altro. Quando arriverà si metterà a disposizione. Ha avuto un’annata travagliata, è stato un investimento importante in termini economici e di appeal, ha reso meno di quanto potesse dare ma è un ragazzo intelligente. Non ho gradito sue dichiarazioni ma ne riparleremo. Kevin fa parte del progetto“.

16.06 – “Anguissa ha un calciatore su cui c’era opzione che abbiamo esercitato. E’ un calciatore importante con un contratto in essere, non vedo la necessità di negoziare il contratto. Non è in uscita, è un giocatore fondamentale per il Napoli mancato più di tre mesi nella scorsa stagione. Un calciatore su cui il Napoli punta e riparte. E’ in scadenza e va capita la volontà del calciatore. Lukaku è in vacanza, sappiamo cosa ha passato a livello professionale ed umano, è reduce da un buon Mondiale e quando arriverà faremo valutazioni. Abbiamo investito tanto su Hojlund e vanno collimate le cose. Milinkovic è stato acquistato l’anno scorso, vedremo“.

16.04 – “I reali obiettivi non cambiano, non si depotenzia nulla sull’uno entra e l’altro esce. Siamo chiamati a rientrare sull’obiettivo economico che abbiamo sforato l’anno scorso. La prima stagione di Conte non abbiamo giocato la Champions ed abbiamo avuto meno entrate. Il costo del lavoro è aumentato. Non è semplice, il mercato in Italia è fermo eccetto la Fiorentina. Vanno presi giocatori che possono dare valore alla squadra che al momento è già importante. Dobbiamo fare scelte perché siamo in tanti. Il mister sta facendo valutazioni“.

L’infortunio di Buongiorno

16.02 – “Confronto con Allegri quotidiano come c’è sempre con tutti gli allenatori. Normale che ci sia. Il mister è motivato, l’ha detto lui stesso. Arriva da un obiettivo non centrato, noi abbiamo una squadra che può ambire ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Su metodologia e gestione, ogni tecnico ne ha una diversa, inutile fare paragoni con passato recente o remoto. Il mister sta conoscendo ogni giorno di più la squadra, aspettiamo rientro dei Nazionali e poi facciamo valutazioni. Il mister mi sembra sul pezzo“.

16:00 – “L’infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista perché pensavano di essere coperti nel ruolo con cinque centrali più Olivera. Dovremo riavere in gruppo verso la fine di Castel di Sangro Beukema, vediamo la sua evoluzione, aspettiamo Olivera e facciamo considerazioni senza fretta. Gila è un calciatore forte, noi monitoriamo sempre le situazioni di mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine“.

Tra pochi minuti il ds Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Probabile un punto sulla prima settimana di ritiro e, ovviamente, sul calciomercato degli azzurri.