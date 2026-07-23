Valzer portieri, Milinkovic-Savic offerto alla Juventus da un intermediario
Lo riporta Nicolò Schira. Di Gregorio è in uscita e, con l'affare Martinez in bilico, la Signora ha bisogno di qualcuno tra i pali
Napoli e Juve potrebbero venirsi incontro in questo lento, atrofizzato e senza fantasia mercato estivo del 2026. Lo sappiamo: Milinković-Savić non convince Allegri e alla Juventus serve un portiere. Se ci si organizza, si può trovare una soluzione che accontenti tutti. Ne parla Nicolò Schira.
Milinkovic Savic offerto alla Juve
Riporta Schira:
“Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic Savic è stato offerto alla Juventus da un intermediario”
#Napoli’s goalkeeper Vanja #MilinkovicSavic has been offered to #Juventus by an intermediary. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026
Un mercato a rilento e la rabbia di Spalletti
Il mercato della Juve, tolti Çelik ed Ekhator, procede a rilento quasi quanto quello del Napoli. La beffa Martínez, con l’Aston Villa che (per ora) non ha ceduto alle offerte (considerate poco congrue) della Juventus, ha riaperto la questione portieri e in questo contesto potrebbe inserirsi Milinkovic-Savic. Di Gregorio è in uscita e alla Signora serve qualcuno tra i pali.