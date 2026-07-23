Valzer portieri, Milinkovic-Savic offerto alla Juventus da un intermediario

Lo riporta Nicolò Schira. Di Gregorio è in uscita e, con l'affare Martinez in bilico, la Signora ha bisogno di qualcuno tra i pali

Valzer portieri, Milinkovic-Savic offerto alla Juventus da un intermediario

Cm Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Atalanta-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Vanja Milinkovic Savic

Napoli e Juve potrebbero venirsi incontro in questo lento, atrofizzato e senza fantasia mercato estivo del 2026. Lo sappiamo: Milinković-Savić non convince Allegri e alla Juventus serve un portiere. Se ci si organizza, si può trovare una soluzione che accontenti tutti. Ne parla Nicolò Schira.

Milinkovic Savic offerto alla Juve

Napoli

Riporta Schira:

“Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic Savic è stato offerto alla Juventus da un intermediario”

Un mercato a rilento e la rabbia di Spalletti

Luciano Spalletti allenatore della Juventus

Il mercato della Juve, tolti Çelik ed Ekhator, procede a rilento quasi quanto quello del Napoli. La beffa Martínez, con l’Aston Villa che (per ora) non ha ceduto alle offerte (considerate poco congrue) della Juventus, ha riaperto la questione portieri e in questo contesto potrebbe inserirsi Milinkovic-Savic. Di Gregorio è in uscita e alla Signora serve qualcuno tra i pali.

Proprio questa lentezza avrebbe fatto infuriare Luciano Spalletti, che secondo la Gazzetta avrebbe messo nel mirino i calciatori in uscita, arrivando a dire loro: “Io resterò qui, ma molti di voi andranno via”.

Insomma, devono sbrigarsi anche loro, senza avere la rosa extra large del Napoli. Milinkovic-Savic cadrebbe a pennello.