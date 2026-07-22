Lukaku sarà ceduto ma non svenduto, il Napoli ha incontrato il suo agente

CorSport: pesano i suoi 11 milioni lordi d'ingaggio. Dopo il Mondiale che ha disputato, gli azzurri vogliono venderlo bene. Il 5 agosto sarà a Castel Di Sangro, come De Bruyne.

Romelu Lukaku è in vendita. La notizia era già trapelata negli scorsi mesi, ma c’era la necessità di fare ulteriori valutazioni dopo un buon Mondiale giocato. Lo stipendio pesa e il Napoli ha bisogno di abbattere il tetto ingaggi, con De Bruyne che invece sembrerebbe destinato a restare. Difficile rimangano entrambi.

Il destino di Lukaku è lontano da Napoli

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport che c’è stato un confronto con l’agente del belga, Federico Pastorello, e ora gli azzurri sono in attesa di offerte:

Il manager sta già cercando soluzioni da sottoporre al vaglio del club e del suo assistito. Al netto delle riflessioni sulla possibilità di onorare il terzo e ultimo anno di contratto, i giochi sul destino di Big Rom erano già orientati da tempo dall’esigenza inderogabile di abbattere il tetto ingaggi. Decisamente importante, il suo: undici milioni lordi. Dopo l’infortunio ha dimostrato negli States di essere tornato nel pieno possesso delle sue facoltà fisiche e di centravanti di razza. Ovvero: non sarà svenduto.

Per ora Lukaku è in vacanza, ma raggiungerà il Napoli il 5 agosto nel ritiro di Castel di Sangro.