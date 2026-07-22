Napoli-Arezzo 1-3, Ugolini (Sky): “Rafa Marin e Lindstrom non hanno convinto, e troppi errori sotto porta”
Il commento dopo Napoli-Arezzo 1-3: "Il Napoli ha cominciato la preparazione in ritardo rispetto all'Arezzo e si è sentito, come lo scorso anno". Domani conferenza stampa di Manna
A Sky Sport con Massimo Ugolini commentano la prima amichevole stagionale del Napoli di Allegri: Napoli-Arezzo che è finita 1-3. Anche lo scorso anno il Napoli di Conte perse con l’Arezzo. Allora finì 0-2.
Questo il commento di Ugolini:
“Attenuanti ci sono, mancavano i nazionali, Allegri è arrivato da poco. Certamente Rafa Marin non ha convinto, la fase difensiva va migliorata. Sotto porta il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa di meglio”.
“Il Napoli ha pagato la condizione fisica deficitaria rispetto all’Arezzo che ha cominciato prima. È successo anche lo scorso anno”.
“Cristian Bucchi ha detto: “ho trovato un ambiente più sereno rispetto allo scorso anno, un gruppo più sereno”. Quel gruppo forse aveva più pressione dopo lo scudetto. Bisogna far lavorare serenamente Allegri, c’è ovviamente il discorso relativo alla preparazione atletica”.
“Vedremo poi la seconda partita con la Carrarese (domenica prossima, ndr). Probabilmente ci si aspettava qualcosa in più sotto porta”.
“Da rivedere anche Lindstrom che non ha brillato rispetto alle prime uscite viste qui a Dimaro. Aspettiamo anche le impressioni del direttore sportivo Manna che parlerà domani alla 16 in conferenza stampa. Allegri dovrà valutare tutta la rosa e fare scelte importanti, anche sui senatori che rientreranno dopo il Mondiale”.