Napoli, Zeballos costa meno di dieci milioni ma non arriva senza cessioni

CorSport: l'argentino ha una valutazione di circa 8 milioni e mezzo, ma per sbloccare il suo arrivo si attende una cessione ufficiale. Le urgenze ora sono rappresentate dal vice di Di Lorenzo e un portiere.

Il Napoli inizierà il calciomercato non appena riuscirà a vendere parte di una rosa composta da 47 giocatori, anche se non tutti sono partiti per il ritiro estivo di Dimaro (come Cajuste, promesso sposo del Genoa; sono 32 i calciatori in ritiro). L’acquisto di Exequiel Zeballos è momentaneamente bloccato.

Napoli e Boca continuano a lavorare per Zeballos, ma serve anche altro agli azzurri

Come riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, infatti, il Napoli e il Boca Juniors stanno continuando a lavorare per il trasferimento dell’esterno argentino, che è finito fuori rosa con il suo club. L’accordo con il calciatore è di un contratto quinquennale. Il problema riguarda la valutazione del cartellino.

Zeballos è in scadenza a dicembre col Boca, per averlo già quest’estate gli azzurri dovranno pagare; la valutazione è di circa 8 milioni e mezzo, ma per sbloccare il suo arrivo si attende, appunto, una cessione ufficiale.

L’ “urgenza” del Napoli per ora sembra essere quella di un terzino destro come vice di Di Lorenzo e un portiere, con Milinkovic-Savic in uscita.

Per quanto riguarda la fascia destra, spunta il nome di Costantino Favasuli del Catanzaro; valutazione di 7 milioni, il cui 50% spetta alla Fiorentina. Ci sarà da attendere per il primo colpo ufficiale degli azzurri in questo calciomercato estivo.