Napoli, Zeballos costa meno di dieci milioni ma non arriva senza cessioni

CorSport: l'argentino ha una valutazione di circa 8 milioni e mezzo, ma per sbloccare il suo arrivo si attende una cessione ufficiale. Le urgenze ora sono rappresentate dal vice di Di Lorenzo e un portiere.

Napoli, Zeballos costa meno di dieci milioni ma non arriva senza cessioni

Exequiel Zeballos, a player for Boca Juniors, gestures during a Copa CONMEBOL Libertadores 2026 match between Boca Juniors and Universidad Catolica at Estadio ''La Bombonera'' Alberto J. Armando in Buenos Aires, Argentina, on May 28, 2026. (Photo by Juan Manuel Baez/NurPhoto) (Photo by Juan Manuel Baez / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Il Napoli inizierà il calciomercato non appena riuscirà a vendere parte di una rosa composta da 47 giocatori, anche se non tutti sono partiti per il ritiro estivo di Dimaro (come Cajuste, promesso sposo del Genoa; sono 32 i calciatori in ritiro). L’acquisto di Exequiel Zeballos è momentaneamente bloccato.

Napoli e Boca continuano a lavorare per Zeballos, ma serve anche altro agli azzurri

Come riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, infatti, il Napoli e il Boca Juniors stanno continuando a lavorare per il trasferimento dell’esterno argentino, che è finito fuori rosa con il suo club. L’accordo con il calciatore è di un contratto quinquennale. Il problema riguarda la valutazione del cartellino.

Zeballos è in scadenza a dicembre col Boca, per averlo già quest’estate gli azzurri dovranno pagare; la valutazione è di circa 8 milioni e mezzo, ma per sbloccare il suo arrivo si attende, appunto, una cessione ufficiale.

L’ “urgenza” del Napoli per ora sembra essere quella di un terzino destro come vice di Di Lorenzo e un portiere, con Milinkovic-Savic in uscita.

Favasuli

Per quanto riguarda la fascia destra, spunta il nome di Costantino Favasuli del Catanzaro; valutazione di 7 milioni, il cui 50% spetta alla Fiorentina. Ci sarà da attendere per il primo colpo ufficiale degli azzurri in questo calciomercato estivo.