“Vi racconto Favasuli. Allegri è l’allenatore perfetto per lui”

Il probabile acquisto del Napoli. Il Napolista intervista Roberto Breda che lo ha allenato alla Ternana: "È un calciatore da capovolgimenti di fronte. Sa fare entrambe le fasi. È forte fisicamente ed è in continua crescita"

È già cominciata la stagione del Napoli. Ieri c’è stata la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri al San Carlo. Venerdì scatterà il ritiro di Dimaro. Nel frattempo, il club è impegnato in sede di calciomercato e tra i suoi obiettivi è quello di trovare un vice Di Lorenzo. In pole position c’è Costantino Favasuli, 22 anni, passato da pochissimo all’agenzia Marat di Mario Giuffredi (già agente di diversi calciatori del Napoli: Di Lorenzo, Vergara, Politano, Marianucci).

Proprio per conoscere Favasuli, il Napolista ha intervistato uno dei suoi primi allenatori: Roberto Breda. È stato uno dei due allenatori (l’altro era l’ex Napoli Cristiano Lucarelli) della prima stagione da professionista di Favasuli alla Ternana (campionato di Serie B 2023/24, terminato poi con la retrocessione del team umbro).

“È un giocatore modello, abbina qualità e quantità”

Breda ne parla così.

“È un ragazzo fantastico, sembra la solita frase ma è davvero così. È cresciuto tantissimo in questi anni. Ha avuto sempre molta intensità fisica, nonostante non abbia tantissima struttura. È migliorato tanto sia per quel che riguarda la personalità (che peraltro non gli è mai mancata) sia dal punto di vista tecnico. È un giocatore modello, che abbina la grandissima qualità di ribaltare l’azione alla capacità difensiva di essere sempre sul pezzo. Dal punto di vista caratteriale è un ragazzo eccezionale, educato, solare ed è un grande lavoratore”.

L’anno scorso sette assist per lui.

Breda: “Ha la capacità di saltare l’uomo. È cresciuto. Tre anni fa, sprecava tante opportunità. Ma non perché non fosse capace ma perché non riusciva a vederle. Era troppo giovane. Sta compiendo il percorso giusto. Può segnare di più (due gol l’anno scorso in Serie B, ndr), proprio perché stiamo parlando di un calciatore molto dinamico”.

Favasuli starebbe meglio in una difesa a quattro o a cinque?

Breda: “Può ricoprire entrambi i ruoli, è un calciatore moderno. Per me, volendo, può fare anche la mezzala. È bravo in entrambe le fasi. Si farà trovare sempre pronto, a prescindere dal ruolo in cui sarà schierato”.

Breda: “Favasuli può giocare la Champions con il Napoli”

Favasuli sarebbe pronto per una piazza importante come Napoli?

“Lui deve assolutamente giocare in Serie A, altrimenti sarebbe veramente un peccato. Può far bene anche in una squadra top come il Napoli, è pronto”.

Come vedrebbe Favasuli con Allegri? Si parla di 10 milioni di euro per prendere Favasuli, lei ritiene che questa sia la cifra giusta?

“Allegri sarebbe perfetto, perché lui adopera molto i capovolgimenti di fronte. Può davvero far bene con Allegri che ha dimostrato nel corso della sua carriera di non avere paura ad affidarsi a calciatori giovani. Dieci milioni di euro per prenderlo dal Catanzaro? Non so se questa sia o meno la cifra giusta, visto che tutto dipende dall’andamento del mercato. Gli deve essere riconosciuto un valore importante se va a giocare in una squadra importante”.

Perché calciatori come Favasuli e Liberali devono giocare prima alcuni in Serie B per poi approdare in Serie A? All’estero, invece, avrebbero già disputato diverse annate nei massimi campionati.

“Difficile risponde a questa domanda, perché ogni calciatore ha una storia personale. Favasuli è cresciuto in una squadra importante come la Fiorentina. Ma, in effetti, tre anni fa non era pronto. Anche lui, logicamente, ha avuto bisogno di compiere il suo percorso prima di poter arrivare in Serie A”.