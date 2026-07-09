Il Napoli comincia a sfollare (si spera): si va verso le cessioni di Rao, Hasa e Lindstrom

Il Giornale di Sicilia dà Rao verso il Palermo. Di Marzio ha parlato di Lindstrom e Hasa che potrebbero andare rispettivamente allo Schalke e al Frosinone

Il Napoli comincia a sfollare (si spera): si va verso le cessioni di Rao, Hasa e Lindstrom

Cm Parma 12/04/2026 - campionato di calcio serie A / Parma-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Giovanni Manna

Il diktat lo conosciamo: prima le cessioni e poi gli acquisti. Bene, il Napoli di cessioni ne deve fare 25 a causa dell’enorme numero di calciatori presenti in rosa: 47. Si riusciranno a fare tutte? Difficile. Nel frattempo qualcosa si muove.

Napoli, Rao in uscita

rao napoli

Secondo quanto appreso dal Giornale di Sicilia, il gioiello del Napoli appena rientrato dal prestito al Bari, sarebbe in procinto di sbarcare a Palermo. Infatti, sempre secondo quanto riportato, i buoni rapporti fra le due società renderebbero molto semplice l’operazione, conveniente anche per il ragazzo, consapevole della difficoltà di ritagliarsi spazio nel Napoli di Allegri.

In uscita anche Lindstrom e Hasa

Lindstrom

Inoltre, secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, il Napoli si starebbe muovendo anche per le cessioni di Lindstrom e Hasa. Il primo sarebbe in trattativa per tornare in Germania, allo Schalke 04, mentre il secondo sarebbe vicino al Frosinone. Da capire le formule.

Tali cessioni potrebbero liberare spazio per l’acquisto di Zeballos del Boca Juniors, con cui gli azzurri hanno già un accordo.