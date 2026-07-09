Il Napoli comincia a sfollare (si spera): si va verso le cessioni di Rao, Hasa e Lindstrom
Il Giornale di Sicilia dà Rao verso il Palermo. Di Marzio ha parlato di Lindstrom e Hasa che potrebbero andare rispettivamente allo Schalke e al Frosinone
Il diktat lo conosciamo: prima le cessioni e poi gli acquisti. Bene, il Napoli di cessioni ne deve fare 25 a causa dell’enorme numero di calciatori presenti in rosa: 47. Si riusciranno a fare tutte? Difficile. Nel frattempo qualcosa si muove.
Napoli, Rao in uscita
Secondo quanto appreso dal Giornale di Sicilia, il gioiello del Napoli appena rientrato dal prestito al Bari, sarebbe in procinto di sbarcare a Palermo. Infatti, sempre secondo quanto riportato, i buoni rapporti fra le due società renderebbero molto semplice l’operazione, conveniente anche per il ragazzo, consapevole della difficoltà di ritagliarsi spazio nel Napoli di Allegri.