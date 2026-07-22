De Bruyne sarà un punto di forza del Napoli di Allegri, il club gli chiede di rientrare prima per il centenario

De Bruyne non ci sono dubbi: resta al Napoli

Kevin De Bruyne sarà uno dei punti di forza del Napoli di Allegri. Il tecnico livornese punta su di lui, al punto che il club gli ha chiesto di rientrare prima dalle vacanze. Il 1° agosto anziché il 5. Il club lo vorrebbe come testimonial per le celebrazioni del centenario. De Bruyne – scrive il Corriere dello Sport – ci sta pensando.

Questo fuga ogni dubbio sul futuro del belga. Resterà nel Napoli. Il tecnico punta su di lui. Max è convinto che possa dare ancora tanto alla squadra. È questa di De Bruyne la scommessa da cui dipenderà tutta la stagione azzurra. Il primo anno di Kdb non è stato memorabile. Ha l’alibi dell’infortunio. Fin lì non aveva entusiasmato ma tra rigori e calci piazzati aveva comunque lasciato il segno. Allegri vuole il miglior Napoli possibile dal punto di vista tecnico. Per lui è impensabile rinunciare alla classe dell’ex Manchester City.

Anche ai Mondiali non è che abbia entusiasmato. È finito persino in panchina. Il belga ha 35 anni.

Destino diverso per Lukaku: si attendono offerte per il centravanti che invece ai Mondiali ha segnato tre gol ed è stato protagonista sia pure part-time.