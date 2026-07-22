Per Guardiola l’Italia sarebbe come tornare al Barcellona B in quarta divisione, 20 anni fa

In premessa So Foot la definisce “un’operazione di pubbliche relazioni”, perché per ora effettivamente Guardiola ct della Nazionale questo sembra. Eppure viene analizzata anche dai giornali stranieri come una effettiva possibilità. La stessa rivista francese analizza la situazione e – come El Paìs – scrive che tutto sommato proprio la scarsezza attuale dell’Italia potrebbe essere lo stimolo per un allenatore come lui.

“Sulla carta – scrive So Foot – l’idea sembra surreale e il legame dell’ex allenatore del Barcellona con l’Italia non appare scontato. Eppure, l’ex centrocampista difensivo ha giocato per due stagioni e mezzo nel Brescia, club che visita regolarmente, e anche nella Roma (2002-2023). Un altro interrogativo è se questo brillante allenatore, che ha rivoluzionato il suo sport e ottenuto successi clamorosi con i più grandi club europei (3 Champions League e 12 scudetti con Barça, Bayern Monaco e Manchester City, tra gli altri), possa diventare un grande commissario tecnico di una nazionale. Alla guida di una nazionale, il tempo per implementare i principi di gioco è molto più breve, e questo è uno dei grandi punti di forza del catalano. Inoltre, Guardiola ha lavorato principalmente con giocatori di alto livello già pronti per il massimo livello”.

La Nazionale non è una grande squadra

“In questa nazionale italiana in difficoltà , tutto è ancora da costruire. A parte Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali e alcuni giocatori promettenti come Pio Esposito, Francesco Camarda e Samuele Inácio, ci sono numerose lacune nel bacino di talenti italiani, soprattutto sulle fasce. Il commissario tecnico spagnolo è pronto a tornare indietro di quasi 20 anni, a quando, agli inizi della sua carriera da allenatore, riuscì a ottenere grandi risultati con la squadra riserve del Barcellona nella quarta divisione spagnola , e a dimostrare la pazienza necessaria per gestire i primi mesi di ricostruzione prima di sperare di avere gli strumenti necessari per riportare questa nazione quattro volte campione del mondo ai fasti di un tempo?”.

“La domanda ora è se Guardiola sia disposto ad affrontare la sfida più grande della sua carriera”.