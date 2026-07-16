Napoli sempre più vicino a Favasuli, arriverebbe per meno di 10 milioni

Napoli sempre più vicino a Favasuli, terzino del Catanzaro che sarà il vice di Giovanni Di Lorenzo nella prossima stagione.

Favasuli arriverebbe a Napoli per meno di 10 milioni

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur su X:

Il Napoli è molto vicino alla firma di Costantino Favasuli, che ha disputato una stagione straordinaria con il Catanzaro in Serie B. L’affare dovrebbe essere completato per meno di 10 milioni di euro. Il terzino nato nel 2004 è considerato uno dei talenti più promettenti d’Italia nel suo ruolo e visto come erede di Di Lorenzo.

🚨#Napoli Napoli are very close to signing Costantino Favasuli, who had an outstanding season with Catanzaro in Serie B. 📌 The deal is expected to be completed for under €10M. 👀 The 2004‑born left‑back is considered one of Italy’s most promising talents in his position and… https://t.co/FPMYhG9bnI pic.twitter.com/HcA7qLGh7a — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 16, 2026

Gli azzurri possono affondare il colpo quando vogliono

Ieri ne aveva parlato anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

“Il Napoli sa che può chiudere Favasuli un po’ quando vuole, perché comunque ha la forza di poterlo fare. Favasuli è un giocatore giovane, di grande prospettiva, e ha fatto molto bene al Catanzaro.C’è un’ottima sintonia e tutto mi fa pensare che non sarà questo il problema. Non sarà nemmeno un problema trovare un accordo con il Catanzaro. Bisogna solo capire se il Napoli vorrà affondare veramente o no. Mi dicono che ad oggi è il primo nome e che ci possono essere delle novità nei prossimi giorni, perché il Napoli sembra intenzionato ad andare dritto e anche spedito su Favasuli.”